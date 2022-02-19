Анаморфотный объектив Sirui 50mm T2.9 1.6X оценен в $1900

Компания Tokiwa пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью SIRUI 50mm T2.9 1.6X, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Canon RF, Sony E-mount, Nikon Z и Leica L. Новинка характеризуется сжатием 1,6x для съемки с соотношением сторон 2.8:1, горизонтальным углом обзора 61.4 градуса, корпусом из алюминиевого сплава, бесступенчатым кольцом фокусировки с углом поворота 95.5 градусов, кольцом диафрагмы, оптической схемой из 16 элементов в 13 группах, 10-лепестковой диафрагмой от Т2.9 до T16, минимальной дистанцией для фокусировки 75 см, ручной фокусировкой, резьбой для светофильтра 82 мм и массой от 1030,6 до 1073,6 грамм в зависимости от байонета. Объектив появится в продаже в апреле по цене в 1900 долларов.