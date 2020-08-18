Анаморфотный объектив Vazen 85mm T2.8 оценен в $8000

Компания Vazen пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Vazen 85mm T2.8 1.8X для полнокадровых кинокамер с байонетом PL/EF. Новинка может похвастаться алюминиевым корпусом массой 1,49 кг, длиной 17,5 см, передним диаметром 95 мм, независимыми кольцами диафрагмы и фокусировки с шестернями с ходом в 0.8 мод, покрытием всей матрицы кинокамер Red Monstro 8K HD и Alexa Mini LF без виньетирования, сверхшироким горизонтальным полем обзора 50°, минимальное расстояние для фокусировки 10 сантиметров от датчика. Цена объектива составляет 8000 долларов. Ближе к концу года китайский производитель выпустит анаморфотные линзы Vazen 55mm и 105mm.

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