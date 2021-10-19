Android 12 теперь доступен для телефонов Pixel

Сегодня Google официально выпустил финальную версию Android 12 для телефонов Pixel. Его можно установить прямо сейчас на Pixel 3 и выше, включая Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 и Pixel 5A. Он также будет запущен на Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Android 12 появится позже в этом году на устройствах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Самая заметная функция в Android 12 - это новый дизайн Material You, который позволяет вам немного глубже настроить внешний вид рабочего стола по своему вкусу. Он более выразительный, чем предыдущие версии Android, с инструментами, позволяющими согласовывать цвета, которые могут распространяться на значки приложений, раскрывающиеся меню, виджеты и многое другое. Говоря о виджетах, многие из них были обновлены, чтобы соответствовать новому внешнему виду, и сегодня Google сообщил, что к концу октября он планирует выпустить более десятка новых или обновленных виджетов для своих собственных приложений.

Вполне вероятно, что в будущем телефоны Pixel получат еще несколько функций «Pixel-first» с Android 12. За последние пару лет Google выпустил несколько дополнительных функций, которые сделали работу пользователя Pixel приятнее. Однако некоторые из функций работают только на новых телефонах Pixel, так что это еще одна причина подумать о покупке нового Pixel 6 или Pixel 6 Pro. На мероприятии, посвященном аппаратному обеспечению, Google поделилась, что эти телефоны получат как минимум пятилетнюю поддержку.