Android 13 Beta 1 доступна для загрузки для Oppo Find X5 Pro и Realme GT2 Pro.

Oppo Find X5 Pro, является одним из первых устройств в очереди на получение бета-версии Android 13. Этот новый выпуск ColorOS является предварительной версией для разработчиков и основан на Android 13 beta 1. Он не подходит в качестве основной платформы и вместо этого предназначен, чтобы дать разработчикам возможность подготовить свои приложения к предстоящему выпуску.

Установка Developer Preview требует очистки памяти телефона поэтому, если вы собираетесь это сделать, сначала обязательно сделайте резервную копию своих данных. В этой версии также есть много известных проблем, связанных с камерой, подключением 5G, Bluetooth, просмотр веб-страниц и другими функциями.

У Realme есть похожая история. Realme GT2 Pro получил ранний доступ к Android 13. Это тоже предварительная версия, предназначенная для разработчиков, и не рекомендуется для обычных пользователей. Что такое Android 13? Он улучшит конфиденциальность и безопасность благодаря таким функциям, как более детализированные разрешения на доступ к медиафайлам, представит API для тематических значков приложений, быструю настройку размещения плитки, настройку языка отображения для каждого приложения, возможности Bluetooth LE Audio, поддержку MIDI 2.0 через USB.