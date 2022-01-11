Android 13 может поставляться с функцией касания, похожей на iOS

Первая предварительная версия Android 12 для разработчиков была выпущена в феврале прошлого года, поэтому вполне вероятно, что предварительные версии ее преемника — Android 13 — начнут выпускаться примерно в то же время. Ряд функций, ожидаемых в релизе, уже просочился в интернете, включая переработанный инструмент выбора вывода и улучшения потоковой передачи аудио по Bluetooth. Теперь к ним присоединилась еще одна функция, связанная со звуком, которая, по-видимому, позволяет пользователям продолжать воспроизводить мультимедиа со своего телефона на других близлежащих смарт-устройствах.

На данный момент тонкости этой функции все еще остаются в неведении. Известно что эта функция называется «Media TTT», где TTT означает «нажмите для передачи», и ее частью является уведомление чипа, которое всплывает с информацией, касающейся по близости к приемному устройству, такому как другой телефон или устройство Chromecast. Неясно, как эта функция будет работать в живую, но скорее всего, это будет что-то вроде UWB с достаточной точностью, чтобы выбрать конкретное устройство в комнате, заполненной гаджетами. В целом это будет означать, что устройства Android, будут иметь хороший ответ на аналогичную функцию от Apple, которая позволяет пользователям передавать звук с устройства iOS на HomePod одним касанием.