Android 13 позволит пользователям отключить фоновые приложения

В октябре Google выпустил Android 12 с новыми функциями, такими как пользовательский интерфейс Material You и индикаторы конфиденциальности. Большинство новых функций и изменений были положительно восприняты пользователями, но некоторые подверглись критике.

Одним из таких изменений является введение довольно агрессивной функции-убийцы фоновых процессов под названием «Фантомные процессы». Эта функция может стать реальной помехой для разработчиков и опытных пользователей, но похоже, что Google предлагает решение, которое позволит пользователям отключить эту политику фоновых приложений в будущих версиях Android. Google представил патч для AOSP (Android Open Source Project), который добавляет переключатель в параметрах разработчика для отключения мониторинга фантомных процессов.
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