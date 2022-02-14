Android 13 внесет существенные улучшения в экранные заставки

Google впервые представил экранные заставки вместе с набором текста жестами клавиатуры и переработанным приложением «Часы» в Android 4.2 Jelly Bean. Компания назвала их «мечтами наяву», и они увидели лишь несколько значительных обновлений. Однако Google пришлось переименовать сервис, когда Daydream — платформа виртуальной реальности, которая уже давно мертва. Согласно отчету, новые коды, обнаруженные в Android 13, раскрывают новые настройки кода, которые позволяют запускать «усложнения» поверх экранных заставок. Для непосвященных: в Wear OS уже давно существуют функции используемые циферблатами и приложениями-источниками данных. Они обозначают любую информацию, которая отображается на экране, кроме времени — например, индикатор заряда батареи.