Android 13 внесет существенные улучшения в экранные заставки

Несмотря на то, что Android 12L все еще находится в стадии разработки, Google уже начал продвигаться вперед с Android 13. Первая предварительная версия для разработчиков уже вышла, и как и следовало ожидать, она закладывает основу для того, что будет дальше. Мы уже видели множество интересных новых функций, в том числе переключение фонарика Quick Tap, 7-дневный обзор разрешений, используемых вашими приложениями, и функцию автоматической очистки буфера обмена. Однако это еще не все, так как глубокое погружение в операционную систему дает представление о том, как Android будет управлять экранными заставками.

Google впервые представил экранные заставки вместе с набором текста жестами клавиатуры и переработанным приложением «Часы» в Android 4.2 Jelly Bean. Компания назвала их «мечтами наяву», и они увидели лишь несколько значительных обновлений. Однако Google пришлось переименовать сервис, когда Daydream — платформа виртуальной реальности, которая уже давно мертва. Согласно отчету, новые коды, обнаруженные в Android 13, раскрывают новые настройки кода, которые позволяют запускать «усложнения» поверх экранных заставок. Для непосвященных: в Wear OS уже давно существуют функции используемые циферблатами и приложениями-источниками данных. Они обозначают любую информацию, которая отображается на экране, кроме времени — например, индикатор заряда батареи.
Комментарии и отзывы Android 13
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