Android Auto и Apple CarPlay теперь и во внедорожниках Toyota

Автопроизводитель Toyota представил поддержку Android Auto и Apple CarPlay для своих внедорожников 2020 года, включая автомобилей Tacoma, Tundra, 4Runner и Sequoia.

Вы сможете перемещаться с помощью Google Maps или воспроизводить потоковую передачу Apple Music, когда находитесь в пути. Приложения также поддерживают функцию Alexa на тот случай, если вы сосредоточены на дороге. Бренд не раскрыл, когда эти модели 2020 года появятся в автосалонах, а также не объявил цены. Android Auto работает с 2018 годами и более новыми моделями городского автомобиля Aygo и с европейскими версиями Yaris 2019 года.