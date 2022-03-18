Android Auto получил новый диагностический инструмент, который поможет бороться с неисправными USB-кабелями

Последнее обновление Google для приложения Android Auto содержит новый инструмент диагностики запуска USB, который сообщает пользователям, неисправен ли их соединительный кабель. Новый инструмент автоматически проверяет, правильно ли работает передача данных между подключенными телефонами и информационно-развлекательной системой автомобиля и отправляет сообщение, если обнаруживает какие-либо проблемы.

На странице поддержки Google также рекомендуется использовать USB-кабель из комплекта поставки телефона. Google также предлагает, чтобы указанные кабели в идеале были длиной менее 1 метра и соответствовали стандарту USB-IF. Вам также следует отказаться от использования USB-хабов, кабельных адаптеров и удлинителей. Новая диагностическая функция будет внедряться постепенно.

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