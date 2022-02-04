Anker 521, 6-портовая портативная электростанция мощностью 256 Вт

Компания Anker выпустила новую портативную электростанцию Anker 521 мощностью 256 Вт. Электростанция стоимостью 230 долларов оснащена 6 портами: 2 порта переменного тока, 2 порта USB-A, 1 порт USB-C и одна автомобильная розетка на 12 В. Портативная электростанция способна питать мини-холодильник до 5 часов, заряжать ноутбук четыре раза, заряжать телефон более 20 раз и питать маршрутизатор Wi-Fi более 19 часов.
Особенности электростанции Anker 521:
- Чрезвычайно прочный и долговечный: портативная электростанция оснащена батареями LiFePO4 премиум-класса, срок службы которых в 6 раз выше, цельная конструкция с защитой от падений и стандартные электрические компоненты для повышения долговечности.
- Дополнительный порт USB-C: пришло время избавиться от громоздких адаптеров, потому что для быстрой зарядки ноутбука требуется всего один кабель.
- Огромная емкость 256 Вт: Станция большой емкости выдает 256 Вт — идеальный компаньон для зарядки ваших устройств и небольших приборов во время поездки.
- 6 портов для зарадки различных устройств.