Anker 521, 6-портовая портативная электростанция мощностью 256 Вт Компания Anker выпустила новую портативную электростанцию Anker 521 ​​мощностью 256 Вт. Электростанция стоимостью 230 долларов оснащена 6 портами: 2 порта переменного тока, 2 порта USB-A, 1 порт USB-C и одна автомобильная розетка на 12 В. Портативная электростанция способна питать мини-холодильник до 5 часов, заряжать ноутбук четыре раза, заряжать телефон более 20 раз и питать маршрутизатор Wi-Fi более 19 часов. Компания Anker выпустила новую портативную электростанцию Anker 521 ​​мощностью 256 Вт. Электростанция стоимостью 230 долларов оснащена 6 портами: 2 порта переменного тока, 2 порта USB-A, 1 порт USB-C и одна автомобильная розетка на 12 В. Портативная электростанция способна питать мини-холодильник до 5 часов, заряжать ноутбук четыре раза, заряжать телефон более 20 раз и питать маршрутизатор Wi-Fi более 19 часов. Особенности электростанции Anker 521: Чрезвычайно прочный и долговечный: портативная электростанция оснащена батареями LiFePO4 премиум-класса, срок службы которых в 6 раз выше, цельная конструкция с защитой от падений и стандартные электрические компоненты для повышения долговечности.

Дополнительный порт USB-C: пришло время избавиться от громоздких адаптеров, потому что для быстрой зарядки ноутбука требуется всего один кабель.

Огромная емкость 256 Вт: Станция большой емкости выдает 256 Вт — идеальный компаньон для зарядки ваших устройств и небольших приборов во время поездки.

6 портов для зарадки различных устройств. Особенности электростанции Anker 521: Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 21:13 . Продукт - Anker 521 Комментарии и отзывы Anker 521

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