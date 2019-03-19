Анонс будущего электромобиля от компании Fisker

Компания Fisker анонсировала доступный электромобиль стоимостью менее 40 000 долларов.

Автопроизводитель заявляет что автомобиль сможет проехать до 480 км на аккумуляторе мощностью 80 кВт-ч, в стандартную комплектацию будет входить радар, гриль и откидная крыша доступная при нажатии кнопки. К сожалению Fisker не ожидает пилотного прототипа до конца 2019 года, а серийная модель не будет готова до второй половины 2021 года. Fisker планирует построить свой автомобиль в США и будет продавать его напрямую покупателям, а не через дилерские центры.