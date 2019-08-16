Анонс гиперкара Centodieci

Новинка получила 8-литровый двигатель мощностью 1500 лошадиных сил с крутящим моментом 1600 Нм. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 2,4 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 420 км/ч. Некоторые элементы дизайна достались Cento dieci от представленного в 1991-м суперкара EB110 Super Sport, а колёсная база — от гиперкара Chiron. Дизайнеры сохранили экстерьер оригинального болида, сделав акцент на узких прорезях, фарах, ячеистых накладках в районе задней части остекления и боковых L-образных воздуховодах в бампере.Полное имя новинки сложно для запоминания — Bugatti EB110 Super Sport Hommage. Поэтому руководство компании решило сократить его до Cento dieci, что в переводе и означает «сто десятый». Это название — своеобразная отсылка к «110-й» модели, которая стала знаковой для производителя в начале 90-х.О стоимости модели пока неизвестно.