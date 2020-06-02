Анонс игр для PlayStation 5 перенесли

Компания Sony официально заявила, что 3 июня расскажет о новых играх, которые будут выпущены для консоли PlayStation 5, но теперь, видимо, придется немного подождать. Дело в том, что в США сейчас идут массовые протесты и погромы, так что людям, мягко скажем, не до игр. А ведь США является важнейшим рынком для компании Sony, ведь именно там продается большая часть консолей и игр для них. Ожидаем, что анонс случится уже после того, как пройдет волна протестов и митингов. Когда именно это произойдет никто не знает, так что нужно ждать, пока появится новая информация об этом продукте. Надеемся, что релиз PlayStation 5 не будет омрачен данными событиями и игры для приставки мы уводим совсем скоро. Все же хочется узнать, что там покажут.