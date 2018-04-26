Анонсирован BMW iX3

Компания BMW показала свой новый кроссовер BMW iX3, который выглядит очень стильно и обладает приличной батареей с запасом хода 400 километров. Для большинства пользователей этого хватит с головой, чтобы ездить по городу, особенно если вы путешествуете от дома до работы, плюс по каким-то мелким делам. В этой ситуации можно и на половине заряда проездить. Конечно же, новинка очень технологичная и обладает громадным набором преимуществ — стильный салон, информативное табло, подключение к смартфону по беспроводному протоколу. Вообщем, это машина мечты для современного пользователя, который готов отдать деньги за электрический кроссовер. Думаю, в будущем такие авто полностью заменят варианты на бензине и дизеле, ведь это более дешево в плане использования. Да и выглядит машина очень круто.