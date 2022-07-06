Анонсирован Side-by-Side холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator 536L

Компания Xiaomi представила холодильник Side-by-Side Mijia Refrigerator 536L.

Холодильник имеет две вертикальные двери. Морозильная камера имеет объем 189 литров, за большой дверью находится холодильное отделение объемом 347 литров. На дверце Mijia Refrigerator 536L расположена сенсорная светодиодная панель, позволяющая выбрать один из четырех режимов работы.

Холодильник оснащен инверторным компрессором, который отличается низким уровнем шума при работе до 36 дБ и низким энергопотреблением - 0,96 кВт/ч. Технология Frost Free обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков по всему холодильному отделению, предотвращает образование инея и избавляет от необходимости размораживать холодильник.

Xiaomi Mijia Refrigerator 536L оценен в 330 долларов.