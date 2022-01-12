Анонсирован четырехдиапазонный игровой маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AXE16000

ROG Rapture GT-AXE16000 — это первый в мире четырехдиапазонный игровой маршрутизатор с огромной пропускной способностью для новейших радиомодулей 6 ГГц, а также достаточным запасом производительности для обеспечения бесперебойной работы устройств с частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц. При подключении к диапазону 6 ГГц может быть достигнута максимальная скорость нисходящего канала 4804 Мбит/с.

Маршрутизатор оснащен двумя портами LAN 10 Гбит/с и четырьмя портами LAN 1 Гбит/с. Также есть пара портов USB. ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 будет стоить 649 долларов, его запуск запланирован на первый квартал 2022 года.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Rapture GT-AXE16000
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