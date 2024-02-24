Анонсирован объектив Panasonic Lumix S 28-200mm F/4-7.1 Macro O.I.S

Компания Panasonic пополнила ассортимент зум-объективов моделью Lumix S 28-200mm F/4-7.1 Macro O.I.S для камер с байонетом L-mount. Новинка характеризуется массой всего 413 граммов, минимальной дистанцией для фокусировки 14 см от сенсора или 3 см от передней линзы на фокусном расстоянии 28 мм, коэффициентом увеличения 0.5х, быстрым и бесшумным автофокусом, оптической стабилизацией изображения, защитой от атмосферных воздействий, резьбой для светофильтра 67 мм, механизмом для поддержания баланса в процессе зуммирования, размерами 77.3:93.4 мм и функцией подавления эффекта “дыхания” фокуса. Объектив появится в продаже в апреле этого года по цене в 900 долларов.