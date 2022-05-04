Анонсирован смарт-проектор Lenovo YOGA 7000

Анонсирован смарт-проектор Lenovo YOGA 7000. Ожидается, что он будет запущен вместе с ноутбуками серий YOGA и Xiaoxin 2022 года. На мероприятии также планируется анонсировать Xiaoxin 520 Chocolate Smart Projector. Смарт - проектор Lenovo YOGA 7000 будет доступен в цветах Cherry Blossom White и Storm Grey. Он имеет полосатый рисунок на верхней поверхности. Технические характеристики устройства пока остаются загадкой, однако ожидается, что оно будет более дорогим по сравнению с проектором под брендом Xiaoxin.

Проектор имеет световой поток 860 люмен ANSI, способный излучать яркий свет и достаточный для домашнего использования. Что касается звука, он будет оснащен акустикой Nordic. Смарт-проектор Xiaoxin 520 Chocolate также оснащен интеллектуальной системой, которая включает его сразу после включения. На изображении выше можно понять что размер проектора не будет превышать размеры телевизионной приставки.