Анонсировано обновление Black Desert Mobile «Страна Утра: Сеул

Pearl Abyss анонсировала обновление для Black Desert Mobile «Страна Утра: Сеул», которое включает четыре новых Сказания и пять дополнительных историй, подводящих эпическую сюжетную линию Страны Утра к грандиозному финалу, полному неожиданных поворотов. «Страна Утра: Сеул» – это разнообразный яркий регион, вдохновленный эпохой династии Чосон, последнего королевства Кореи, позволяющий игрокам познакомиться с корейской культурой и мифологией, наслаждаясь завершением истории. Обновление также представляет новых персонажей в Черного Храме – Бихёнран (Драконья пещера), Чанхва и Хонрён (Цветущие топи) и Чигви (Деревня Мотколь). Кроме того, для ранее выпущенных боссов – Самщин, Пульгасари и Утури, впервые представленных в июльском обновлении, будет добавлен уровень сложности VI.

Обновление включает «Сказание о Бихёне», «Сказание о Юноше в Синем», «Сказание о Содоне» и «Сказание о Чанхве и Хоннён». Эти сюжеты основаны на традиционном корейском фольклоре, оживляя в игре легенды и мифы. После завершения всех сказаний искатели приключений смогут открыть пять дополнительных историй, одна из которых описывает предысторию Юнхвы и ее связь с королевской семьей. Это заключительная глава Страны Утра, и новое обновление собирает воедино все намеки и связи из предыдущих сказаний, подводя к кульминационной развязке.