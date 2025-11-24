Разработчики PUBG представили совершенно новую игру

Вчера был представлен PUBG: Black Budget — новый PvPvE-шутер extraction-формата во вселенной PUBG от Krafton и PUBG Studios, который сейчас разрабатывается для ПК. Тем, кто ждал возможности попробовать игру, долго ждать не придётся — студия объявила о закрытом альфа-тесте, который пройдёт в декабре, и подать заявку можно уже сейчас. Как и в других закрытых альфа-тестах, регистрация не гарантирует участия, но даёт шанс попасть в число небольшой группы тестеров. Тестирование пройдёт в два этапа — с 12 по 14 декабря и с 19 по 21 декабря, записаться можно через запрос доступа на странице проекта в Steam. События PUBG: Black Budget разворачиваются на острове Коли, застрявшем во временной петле и постепенно поглощающемся загадочным сверхъестественным явлением под названием Аномалия.

Игрокам предстоит сталкиваться с другими бойцами и разнообразными противниками, собирая секретные технологии и пытаясь добраться до истины о происходящем на острове, а также о засекреченной программе SAPIENS. Концепция выглядит необычно, хотя сюжет в подобных играх редко становится решающим фактором. Намного важнее будет посмотреть, как проект покажет себя в декабре и сможет ли он занять место во всё более конкурентном жанре extraction-шутеров. Всё же жанр королевских битв постепенно затихает, так что геймерам приходится смотреть в сторону чего-то похожего. Но в жанре уже достаточно хороших представителей, так что PUBG: Black Budget придётся сильно постараться.
