Вышли системные требования для Battlefield 6

За два дня до официального запуска Battlefield 6 разработчики довольно ожидаемого шутера опубликовали полные системные требования для ПК, включая все уровни нагрузки — от Minimum до Ultra++. Стоит отметить, что как и все игры серии с Bad Company 2008, новая часть работает на собственном движке Frostbite от DICE. Более того, на этот раз студии, объединённые под названием Battlefield Studios (DICE, Ripple Effect, Motive и Criterion), сосредоточились прежде всего на производительности, а не на добавлении визуальных эффектов вроде трассировки лучей. Благодаря этому системные требования игры удалось сделать более или менее разумными по современным меркам.

Например, разработчики отмечают, что для большинства уровней качества до Ultra++ никакие технологии апскейлинга для получения стабильно высокой частоты кадров не требуются. Но для Ultra++ рекомендуют использовать NVIDIA DLSS Super Resolution, чтобы получить 4K при 144 кадрах в секунду на высоких настройках, а для 4K при 240 FPS на ультра-настройках понадобится Multi Frame Generation. При этом в качестве примера использовалась видеокарта GeForce RTX 5080, но для этого пресета не указано эквивалента от AMD. Это немного сбивает с толку, так как у «красных» аудитория тоже внушительная, но их владельцам придётся ждать официальных тестов или пробовать игру на своём железе, не зная, подходит ли оно. Это важный момент, на который стоит обратить своё внимание при покупке видеоигры на момент релиза.
