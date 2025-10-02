Electronic Arts не будет увольнять сотрудников в ближайшем будущем

Разумеется, такие обещания не исключают возможных увольнений в будущем. В качестве примера приводят Microsoft, которая после покупки Activision Blizzard также сделала паузу, прежде чем провести масштабные сокращения. В документе EA также объясняет, почему сделка выгодна для стратегии компании. В качестве публичной компании EA вынуждена учитывать требования фондового рынка, однако после перехода в частный статус у неё появится возможность мыслить долгосрочнее и реализовывать более смелые стратегии без давления квартальных отчётов. В документе утверждается, что новая структура позволит быстрее принимать решения, открывать новые глобальные возможности и проявлять больше креативной гибкости для создания «следующего поколения развлекательного опыта».