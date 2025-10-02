Electronic Arts не будет увольнять сотрудников в ближайшем будущем

Вчера издание Insider Gaming сообщило, что сотрудники студии BioWare, которая принадлежит Electronic Arts, всерьёз обеспокоены возможными сокращениями на фоне сделки по выкупу компании за 55 миллиардов долларов. Однако опубликованный Комиссией по ценным бумагам и биржам внутренний документ для сотрудников EA утверждает, что пока причин для беспокойства нет. В документе говорится, что никаких немедленных изменений в работе, составе команд или ежедневных обязанностях в результате сделки не произойдёт. Компания подчёркивает, что её цель — развивать инновации и расширять глобальное присутствие, а для этого нужны сильные команды, вдохновлённые идеей формировать будущее индустрии развлечений.

Разумеется, такие обещания не исключают возможных увольнений в будущем. В качестве примера приводят Microsoft, которая после покупки Activision Blizzard также сделала паузу, прежде чем провести масштабные сокращения. В документе EA также объясняет, почему сделка выгодна для стратегии компании. В качестве публичной компании EA вынуждена учитывать требования фондового рынка, однако после перехода в частный статус у неё появится возможность мыслить долгосрочнее и реализовывать более смелые стратегии без давления квартальных отчётов. В документе утверждается, что новая структура позволит быстрее принимать решения, открывать новые глобальные возможности и проявлять больше креативной гибкости для создания «следующего поколения развлекательного опыта».