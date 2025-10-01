Студия BioWare на грани закрытия после новостей об Electronic Arts

Речь идёт о прошлогоднем релизе Dragon Age: The Veilguard — первой новой игре студии после провала Anthem. Несмотря на неплохие отзывы критиков, проект не оправдал ожиданий Electronic Arts — издатель рассчитывал на три миллиона игроков, но к январю 2025 года Veilguard смог привлечь лишь полтора миллиона. Это привело к новым сокращениям, в результате которых численность команды упала ниже ста человек. Сейчас BioWare работает над следующей частью Mass Effect, однако остаётся вопрос — получит ли студия шанс довести её до конца. Внутри коллектива царит установка продолжать трудиться, пока не поступит другое распоряжение. Издание Insider Gaming также сообщает, что были попытки продать BioWare отдельно, однако они, похоже, ни к чему не привели.