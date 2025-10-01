Студия BioWare на грани закрытия после новостей об Electronic Arts

В своей статье о сделке по покупке Electronic Arts на сумму пятьдесят пять миллиардов долларов многие журналисты выделили BioWare как наиболее вероятную студию, которую могут затронуть сокращения после закрытия сделки. И действительно, сегодня Insider Gaming опубликовал материал со ссылкой на источники внутри канадской студии, где говорится, что сотрудники уже обеспокоены внезапным переходом. Два анонимных разработчика заявили, что после выхода Dragon Age уровень негатива был очень высоким, и если тогда ситуация казалась тревожной, то сейчас настроение стало ещё мрачнее. Один из сотрудников добавил, что уже давно готовит портфолио и ищет новые возможности, так как всё выглядит вопросом времени.

Речь идёт о прошлогоднем релизе Dragon Age: The Veilguard — первой новой игре студии после провала Anthem. Несмотря на неплохие отзывы критиков, проект не оправдал ожиданий Electronic Arts — издатель рассчитывал на три миллиона игроков, но к январю 2025 года Veilguard смог привлечь лишь полтора миллиона. Это привело к новым сокращениям, в результате которых численность команды упала ниже ста человек. Сейчас BioWare работает над следующей частью Mass Effect, однако остаётся вопрос — получит ли студия шанс довести её до конца. Внутри коллектива царит установка продолжать трудиться, пока не поступит другое распоряжение. Издание Insider Gaming также сообщает, что были попытки продать BioWare отдельно, однако они, похоже, ни к чему не привели.