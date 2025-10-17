Скачать Майнкрафт 1.22, 1.22.1 и 1.22.2 на ПК бесплатно (Minecraft Java 1.22)

Скачайте Майнкрафт 1.22, 1.22.1 и 1.22.2 бесплатно: изучайте подводные просторы верхом на наутилусе, протыкайте врагов копьями и встречайте зомби-всадников на ночных полях

Minecraft Java 1.22 на ПК: Что нового?

В Майнкрафт 1.22, 1.22.1 и 1.22.2 игрокам на modrinth pro доступен свежий контент из дропа Скакуны Хаоса. Они могут искать под водой наутилусов и приручать их. Также путешественникам доступны копья из разных материалов. А еще они могут встретить новых зомби. Своего нового подводного питомца пользователи могут защищать при помощи брони из различных материалов. На раковину моллюска отлично надеваются доспехи из золота, алмазов и незерита. А копья создаются из тех же материалов, что и мечи. Только в их случае руда имеет значение, ведь она влияет на поведение копья. Чтобы увидеть все это, необходимо скачать майнкрафт.

Наутилус

В Minecraft Java 1.22.2, 1.22.1 и 1.22 появилось уникальное существо. Раньше игрокам была доступна лишь его раковина. Теперь они могут приручить наутилуса при помощи мяса иглобрюха и оседлать его. Катаясь сверху, пользователи получат эффект Дыхание наутилуса. Этот эффект останавливает потребление кислорода под водой. Но стоит понимать, что полоска воздуха при этом не восполняется. Если у Стива будет критический уровень и он сядет на наутилуса где-то на глубине, перед спешиванеим ему необходимо поближе подплыть к поверхности или берегу. Иначе он может задохнуться. Сам наутилус при попадании на сушу начинает получать урон.

Копье

В Minecraft 1.22, 1.22.1 и 1.22.2 Стив может бегать с копьями из камня, меди, железа, золота, алмазов, незерита. У каждого из них два варианта атаки. Обычная быстрая наносит колющий базовый урон. Но если зажать копье, персонаж направит его в сторону противника, прижмет к себе и приготовится к удару. Дамаг во втором случае зависит от скорости. Если просто стоять, урон будет обычным. Если скакать на лошади, получится снять куда больше хитпоинтов. У заряженного удара три стадии. На первой он дамажит, сбивает с ног и выбивает из седла. На второй — только дамажит и откидывает. А на третьей не сбивает и не выбивает, а просто наносит повреждения. Следует запомнить эту особенность, прежде чем скачать майнкрафт 1.22.

Новые зомби

Путешествуя по подводному миру в Minecraft 1.22.2, 1.22.1 и 1.22 Java Edition, игроки встретят зомби-версию наутилуса. Сама по себе она безобидная и ее можно приручить, получив все преимущества оригинала. Но часто верхом на таких наутилусах плавают утопленники с трезубцами. Их придется убивать. А еще по ночным полям и саваннам снова бегают лошади-зомби. Только в Minecraft Java Edition 1.22 верхом на них сидят мертвецы с копьями. Они могут сбивать игрока и очень больно атаковать. Необходимо уклоняться от атак зомби всадников. Лучше иметь при себе быстрого маунта или стрелять из лука.

Скачать Майнкрафт 1.22, 1.22.1 и 1.22.2 на ПК бесплатно

Изучить свежий контент игроки могут здесь: https://modrinth.pro/205-minecraft-1-22.html

  • Релиз;
  • Полная версия;
  • На русском языке;
  • Без вирусов.
