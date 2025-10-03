Kingdom Come Deliverance вскоре получит ремастер

Похоже, что Kingdom Come Deliverance может получить ремастер или обновлённую версию, релиз которой, по слухам, запланирован на начало 2026 года. Информация появилась на Reddit в сообществе Leaks and Rumors от пользователя bertik11. Он заявил, что первая часть серии от Warhorse Studios получит обновление в период с января по апрель следующего года. При этом разработчики, вопреки недавним слухам, не занимаются новой игрой по «Властелину колец», а продолжают работать над собственным фэнтезийным проектом. К подобным сообщениям всегда стоит относиться с осторожностью, однако bertik11 ранее уже доказал свою надёжность в плане утечек о Kingdom Come Deliverance. Именно он первым сообщил, что Kingdom Come Deliverance II будет перенесена на 2025 год, ещё до официального анонса, а также рассказал о том, что на Gamescom стенд игры будет оформлен в стиле средневековой деревни — что в итоге полностью подтвердилось.

Так что вероятность его доступа к инсайдерской информации весьма высока. Оригинальная Kingdom Come Deliverance, вышедшая в 2018 году, была отличной ролевой игрой, но ремастер мог бы заметно улучшить впечатления от прохождения. Особенно востребованными стали бы исправления ключевых проблем, добавление удобных функций и упрощение интерфейса. Это сделало бы игру доступнее для новичков и позволило поклонникам, начавшим знакомство с серией со второй части, вернуться к истокам истории Генриха из Скалицы в более комфортной современной форме.
