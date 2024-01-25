App Store позволит загружать софт из сторонних источников

Некоторое время назад появилась информация о том, что Apple работает над апдейтом операционной системы iOS 17.4 для iPhone, который принесёт одно из самых значительных изменений в App Store — компания приближается к тому, чтобы разрешить установку приложений из сторонних источников на iPhone. Однако до сих пор нет никаких подробностей о том, как компания намерена внести требуемые представителями ЕС изменения. Инсайдеры даже уверены, что установка приложений из сторонних источников на iPhone будет сопровождаться различными ограничениями со стороны Apple и определённой платой. Ранее появились слухи, что компания планирует разделить App Store на два отдельных компонента.

Одна часть системы позволит пользователям загружать приложения из самого App Store, а другая часть — устанавливать приложения из сторонних источников. Согласно требованиям ЕС в рамках Закона о цифровых рынках, Apple должна разрешить пользователям загружать приложения вне App Store, плюс компанию также обязали принимать внешние методы оплаты. Источник издания The Wall Street Journal утверждает, что установка приложений из сторонних источников на iPhone всё равно будет подчиняться нескольким ограничениям от Apple — компания даже будет взимать за это дополнительную плату, поощряя пользователей загружать приложения из App Store. Это решение имеет смысл, поскольку компания никогда не горела желанием терять прибыль и открывать доступ к пиратскому контенту на своей платформе.
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