App Store позволит загружать софт из сторонних источников

Одна часть системы позволит пользователям загружать приложения из самого App Store, а другая часть — устанавливать приложения из сторонних источников. Согласно требованиям ЕС в рамках Закона о цифровых рынках, Apple должна разрешить пользователям загружать приложения вне App Store, плюс компанию также обязали принимать внешние методы оплаты. Источник издания The Wall Street Journal утверждает, что установка приложений из сторонних источников на iPhone всё равно будет подчиняться нескольким ограничениям от Apple — компания даже будет взимать за это дополнительную плату, поощряя пользователей загружать приложения из App Store. Это решение имеет смысл, поскольку компания никогда не горела желанием терять прибыль и открывать доступ к пиратскому контенту на своей платформе.