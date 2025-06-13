Apple CarPlay позволит смотреть видео в автомобиле

На данный момент YouTube-видео нельзя смотреть через CarPlay на экране мультимедийной системы автомобиля — это ограничение введено, чтобы снизить уровень отвлечения водителя во время движения. Однако, как обнаружило информационное издание MacRumors, Apple, похоже, планирует добавить эту возможность в будущем. Сама по себе функция не нова — автомобили с Android-системами и Tesla уже позволяют воспроизводить видео и запускать игры, но только при включённом режиме парковки. Теперь и Apple, вероятно, добавит аналогичную возможность в iOS 26, с тем же ограничением — только при полной остановке автомобиля. Тем не менее, на массовое внедрение может уйти некоторое время.

Разработчикам потребуется интегрировать поддержку AirPlay-видео в CarPlay, а производители авто, в свою очередь, будут планомерно внедрять эту функцию — обычно это происходит постепенно. Некоторые из автомобильных производителей проявляют осторожность и хотят убедиться, что видео действительно нельзя будет смотреть во время движения, так что технологию ещё стоит протестировать. Тем не менее, функция довольно простая и понятная, так что можно ожидать, что она в будущем доступна во всех автомобилях с поддержкой CarPlay. В определённых сценариях возможность смотреть видео на экране автомобиля действительно полезная, особенно если сам экран большой, а в автомобиле находится два-три человека. Правда, не совсем понятно, почему этой функции не было до сих пор, но это уже другая история.
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