Apple Mac Studio нужно ждать 10 недель

Mac Studio от Apple, который может быть настроен для работы с M1 Ultra, самым быстрым специализированным процессором компании на сегодняшний день, с трудом достигает потребителей. Калифорнийский гигант запустил компактную рабочую станцию ​​около шести месяцев назад, и если вы разместите заказ прямо сейчас, вам придется ждать до 10 недель, пока машина доберется до вашего порога. В частности, MacRumors сообщает, что конфигурации M1 Ultra Mac Studio в настоящее время сталкиваются с задержками до 10 недель, хотя публикация, ориентированная на Apple, не привела никаких причин для этого. Мы предполагаем, что TSMC испытывает трудности с поставками M1 Ultra в Apple, поскольку ей также приходится выполнять заказы для других клиентов. Если клиентам нужна менее мощная версия Mac Studio с M1 Max, той же системе на кристалле, что и в модернизированных моделях MacBook Pro, им придется подождать от одной до двух недель.

Если вы ищете чуть менее мощный вариант M1 Ultra с 48-ядерным графическим процессором вместо 64-ядерного, время доставки составляет не менее семи недель. Задержка доставки, которая длится более двух с половиной месяцев для версии верхнего уровня, может указывать на то, что спрос на Mac Studio безумно высок. Учитывая оборудование, находящееся внутри, корпус Mac Studio значительно портативнее по сравнению с тем, что предлагают конкуренты, а благодаря большому набору портов пользователи также могут подключать различные периферийные устройства, включая монитор с высоким разрешением или несколько мониторов, чтобы увеличить их общее рабочее пространство. Те, кто еще не разместил заказ на Mac Studio, могут либо набраться терпения, либо дождаться Apple Mac Pro, который, как говорят, имеет более мощную версию M1 Ultra. Согласно ранее опубликованным данным, новый Apple Silicon может состоять из двух кристаллов M1 Ultra, объединенных вместе для создания единой единой системы на кристалле, процесс, который компания любит называть UltraFusion.