Apple MacBook Air использует 7W ' Amber Lake

Когда Apple представила новый MacBook Air всего несколько дней назад, он ничего не рассказал о своем процессоре, кроме как то, что он был оснащен процессором Core i5 8-го поколения. Интересно также, что это единственный процессор, который будет доступен в MacBook Air. В нем нет опции Core i7.

Как оказалось, MacBook Air питается от процессора 7W ' Amber Lake '. Это новый процессор, который появился только в базе данных ARK от Intel выхода MacBook Air. В частности, речь идет о процессоре Core i5-8210Y. Новинка, изготавливаемая по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу (14-нм++), оперирует двумя ядрами x86-64 с поддержкой многопоточности Hyper-Threading; номинальная рабочая частота составляет 1,6 ГГц, а максимальная частота Turbo Boost – 3,6 ГГц. Для сравнения, у i5-8200Y базовая чуть ниже – 1,3 ГГц, но повышенная выше – 3,9 ГГц. За обработку графики отвечает ядро UHD Graphics 617, работающее на частотах 300-1050 МГц, а встроенный двухканальный контроллер поддерживает оперативную память стандарта LPDDR3-2133 (до 16 ГБ). Объем кэш-памяти SmartCache составляет 4 МБ, а номинальный TDP. Что важно в этом открытии, так это то, что Apple традиционно использовала компоненты процессора 15W для MacBook Air. Таким образом, переход на процессор 7Вт говорит о том, что Apple снова повышает эффективность и время автономной работы.