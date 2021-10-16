Apple Music на PlayStation 5

PlayStation 5 - довольно сложная игровая консоль, но она наполнена множеством функций. Любимая функция многих геймеров - интеграция со Spotify, так что вы можете слушать музыку в поддерживаемых играх во время игры или даже просто слушать музыку, занимаясь чем-то другим. Однако, если вы хотите слушать музыку, совершенно не хватает других сервисов. Нет ни TIDAL, ни Deezer, ни Apple Music до недавнего времени. Однако это может измениться, поскольку Apple Music скоро появится на PlayStation 5.

Американский пользователь PlayStation 5 заметил дополнительную кнопку настройки Apple Music при создании новой учетной записи на PlayStation 5. Однако кнопка не работала, и при ее выборе появлялось сообщение «В это приложение можно играть только на PS4». Eurogamer также попытался сделать так, чтобы опция привязки учетной записи Apple Music появилась на их PlayStation 5, и ей удалось активировать ее, изменив регион своей консоли на США. Когда они попытались активировать ее снова, она исчезла. По данным Eurogamer, ошибка о том, что в нее можно играть только на PS4, появляется, когда приложение в настоящее время недоступно на PlayStation 5, и является стандартной. Большинство приложений на PlayStation 5 - это просто приложения для PlayStation 4, работающие с обратной совместимостью. Apple Music также доступна на многих платформах, поэтому логично, что компания может появится и на PlayStation 5.
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