Apple TV 4K теперь работает на процессоре A15 Bionic

На текущий момент можно уверенно заявить, что Apple TV 4K — лучшая телевизионная приставка на рынке из всего, что вообще представлено от крупных производителей. Да, многие китайские бренды на бумаге не уступают Apple в плане характеристик, но на самом деле у них крайне слабые процессоры, нет экосистемы и качественного софта, плюс оптимизация хромает на обе ноги. В результате говорить о конкуренции на этом рынке просто смешно, а теперь об этом даже заикаться никто не будет, ведь компания Apple оснастила свою телевизионную приставку Apple TV 4K процессором A15 Bionic. Да, это тот процессор, который на текущий момент установлен в iPhone 13 и iPhone 14. Вероятно, говорить о качестве и производительности в этом плане даже не стоит, ведь мощность процессора безумная.

В результате пользователь может легко превратить свою приставку Apple TV 4K в игровую консоль — достаточно установить соответствующие видеоигры, взять в руки геймпад и отправиться сражаться с различными противниками. Да, можно ещё смотреть фильмы в высоком разрешении, стримить контент, получать море удовольствия от мгновенной работы интерфейса, запускать всевозможные программы на любой вкус и цвет. Эта платформа и раньше обладала внушительным перечнем преимуществ, сейчас же у пользователя набор возможностей стал ещё шире, при этом цена на самом деле не сильно поднялась с учётом новых возможностей. Крайне рекомендуем изучить этот вопрос тем, кто часто пользуется телевизионной приставкой.