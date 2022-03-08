Apple TV Plus выходит на платформу Comcast X1 с бесплатным пробным периодом

Прошлой осенью Comcast объявила, что сеть потокового телевидения Apple появится на ее платформе X1 вместе с Netflix, Amazon, Disney Plus, Hulu, Spotify и всеми другими сервисами, которые она уже предлагает, и теперь этот день настал. Согласно отчету, развертывание Apple TV Plus на Xfinity X1, Xfinity Flex и XClass TV начинается сегодня и должно появиться на соответствующих устройствах «в ближайшие дни».

Что еще более важно, все, у кого подключено подходящее оборудование, могут попробовать Apple TV Plus бесплатно. С 15 по 21 марта пользователи Xfinity могут ожидать неограниченный просмотр оригинальных сериалов и фильмов Apple TV Plus, доступных без регистрации или входа в систему. Также вы можете получить трехмесячную бесплатную пробную версию, используя свое устройство Xfinity.
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