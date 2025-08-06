Apple TV нового поколения получит чип от iPhone 16

Apple по-прежнему планирует выпустить новое поколение медиаплеера Apple TV — по последним данным, релиз может состояться в период с сентября по декабрь этого года. Текущая модель вышла ещё в 2022 году, и грядущая новинка станет первым серьёзным обновлением стримингового устройства компании за три года. Помимо более мощной начинки для поддержки современных приложений и игр, устройство получит ряд интересных нововведений. Одной из ключевых особенностей станет использование фирменных чипов Apple для беспроводной связи — Wi-Fi и Bluetooth. Благодаря им Apple TV нового поколения, скорее всего, получит поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, что обеспечит значительно более стабильное и быстрое подключение, снизит задержки и улучшит интеграцию с умным домом, особенно при использовании аксессуаров на базе технологии Thread.

Отказ от чипов Broadcom также позволит Apple сократить зависимость от сторонних производителей и, возможно, снизить себестоимость устройства. По слухам, в основу устройства лягут процессоры A18 или A19 — самые производительные чипы Apple для мобильной техники. Это позволит Apple TV демонстрировать производительность на уровне актуальных моделей iPhone. Дополнительная мощность также даст возможность интегрировать Apple Intelligence — фирменные ИИ-функции компании, включая более умного голосового помощника Siri, персонализированные рекомендации и улучшенное голосовое управление. Но цена, вероятно, всё же станет выше.