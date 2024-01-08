Apple Vision Pro появится в продаже на следующей неделе

Если верить информации инсайдеров, шлем дополненной реальности Apple Vision Pro, возможно, появится в розничных магазинах компании в ближайшее время. Специалисты уверены, что уже на следующей неделе устройство отправят в продажу, потому что компания обещала продажи в середине января, но пока что это неофициальная информация. Но стоит понимать, что производитель возлагает на этот шлем внушительные надежды, поэтому Apple, вероятно, хочет, чтобы всё прошло гладко, и перед запуском продукта в продажу производитель сначала очень тщательно проверит все детали. Один известный американский инсайдер также заявил, что отдельные сотрудники розничных магазинов компании Apple получили письмо, в котором говорилось, что они отобраны для обучения работе с гарнитурой компании.

Учебные сессии будут длиться два дня, а 21 января будет проведена консультация уже для всех сотрудников компании, то есть продажи к тому моменту, вероятно, уже будут запущены официально. На этих встречах работников магазинов обучат взаимодействию со шлемом и расскажут обо всех тонкостях устройства. При этом на данный момент предварительно заказать шлем дополненной реальности Apple Vision Pro невозможно, так как эта возможность представлена только в формате бронирования — то есть, когда гаджет уже поступит в продажу, пользователи смогут на сайте забронировать себе шлем. Вероятно, бронирование будет осуществляться на сайте компании, где потенциальные покупатели записываются на встречу и отправляются в ближайший физический магазин для ознакомления с продуктом.
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