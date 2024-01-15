Apple Vision Pro получит прошлогодний чип М2

В ходе официального анонса шлема дополненной реальности Apple Vision Pro компания Apple заявила, что новое устройство будет поставляться с процессорами M2 и R1, но тогда производитель не уточнил характеристики процессоров, что немного смутило потенциальных покупателей. К счастью, согласно последним слухам, устройство стоимостью 3499 долларов будет оснащено самой мощной версией M2. Когда Apple анонсировала M2, было представлено сразу две версии чипа — 8-ядерный процессор с 8-ядерным графическим ядром, а также версия с 10-ядерным графическим ядром, которая была дороже базовой версии. И если верить информации издания Bloomberg, Apple Vision Pro получит чуть более мощную версию M2, что вполне ожидаемо, учитывая стоимость гаджета и необходимость выводить сразу два изображения в разрешении 4К.

Вероятно, 10-ядерное графическое ядро обеспечит небольшой прирост производительности в области графики, что крайне важно для Apple Vision Pro, потому что именно от качества картинки зависит комфорт пользователя. Кроме того, сопроцессор R1 сможет взять на себя часть нагрузки по обработке контента, освобождая M2 от более трудоёмких задач. Правда, немного странно, что у компании уже есть процессор М3, но выпускать шлем дополненной реальности компания будет на базе старого процессора М2, который заметно слабее свежего флагмана. Это немного огорчает, так как на новом процессоре пользователи получили бы заметно больше возможностей и более плавную картинку.
MSI представила портативный ПК CLAW на базе Intel Core Ultra…
Вчера компания MSI официально представила свой первый портативный компьютер и первое в мире устройство, и…
Gigabyte выпустила карту расширения с модулем Wi-Fi 7…
Компания Gigabyte сегодня официально представила миру сетевую карту расширения PCIe, которая поддерживает…
SSD-накопители подорожают на 55%…
Аналитики рынка уверены, что в ближайшее время нас ждёт значительное повышение цен в отрасли хранения дан…
LG представила передовой проектор CineBeam Qube HU710PB…
Сегодня известная корейская компания LG официально представила свой новейший проектор под названием LG Ci…
Apple готовит новую колонку HomePod с выпуклым дисплеем…
Apple работает над технологией генеративного искусственного интеллекта, которая будет интегрирована в нов…
Бренд GMNG представил стильные геймерские столы…
Так как многие геймеры проводят за своими компьютерами очень много времени, крупные компании начинают вып…
MSI улучшила функцию разгона процессоров Intel в Z790…
Сегодня появилась информация о том, что компания MSI расширила функции разгона в BIOS вплоть до отметки в…
Apple Vision Pro продадут партией в 80 тысяч единиц за первы…
Предварительные заказы на Apple Vision Pro откроют уже совсем скоро, 19 января, а официальный релиз AR-шл…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor