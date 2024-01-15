Apple Vision Pro получит прошлогодний чип М2

В ходе официального анонса шлема дополненной реальности Apple Vision Pro компания Apple заявила, что новое устройство будет поставляться с процессорами M2 и R1, но тогда производитель не уточнил характеристики процессоров, что немного смутило потенциальных покупателей. К счастью, согласно последним слухам, устройство стоимостью 3499 долларов будет оснащено самой мощной версией M2. Когда Apple анонсировала M2, было представлено сразу две версии чипа — 8-ядерный процессор с 8-ядерным графическим ядром, а также версия с 10-ядерным графическим ядром, которая была дороже базовой версии. И если верить информации издания Bloomberg, Apple Vision Pro получит чуть более мощную версию M2, что вполне ожидаемо, учитывая стоимость гаджета и необходимость выводить сразу два изображения в разрешении 4К.

Вероятно, 10-ядерное графическое ядро обеспечит небольшой прирост производительности в области графики, что крайне важно для Apple Vision Pro, потому что именно от качества картинки зависит комфорт пользователя. Кроме того, сопроцессор R1 сможет взять на себя часть нагрузки по обработке контента, освобождая M2 от более трудоёмких задач. Правда, немного странно, что у компании уже есть процессор М3, но выпускать шлем дополненной реальности компания будет на базе старого процессора М2, который заметно слабее свежего флагмана. Это немного огорчает, так как на новом процессоре пользователи получили бы заметно больше возможностей и более плавную картинку.