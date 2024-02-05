Apple Vision Pro разобрали до винтика

Шлем дополненной реальности Apple Vision Pro можно назвать настоящей инженерной загадкой, потому что помимо огромного порта Lightning, скрытого в корпусе, у устройства есть ещё масса интересных инженерных решений, о которых можно будет узнать только в том случае, если вы разберёте устройство за 3500 долларов и заглянете внутрь конструкции. Но на самом деле вам этого делать не придётся, потому что первое видео разборки гаджета вчера появилось в сети — владелец полностью разобрал гаджет и ответил на все вопросы. Энтузиаст отметил, что отсоединение сетевого кабеля, батарейного блока и ремешка — единственные лёгкие действия, которые вы можете провернуть с Apple Vision Pro.

Доступ к дисплею требует удаления специально настроенных подушек, светозащитных уплотнений, и учитывая, что нет специальных элементов для открытия пластиковой плёнки, дисплея и стеклянной панели Apple Vision Pro, специалистам из iFixit пришлось использовать свой термопистолет и набор инструментов для вскрытия фронтальной панели. Несмотря на удаление внешних слоёв дисплея, гарнитура работает отлично, хотя теперь смотреть на пользователя с внешней стороны немного странно. В гарнитуре также присутствует линзовый дисплей и система охлаждения с двумя вентиляторами. Но дальше всё становится ещё сложнее, потому что материнская плата у данной гарнитуры очень сложная, она практически не пригодна к ремонту и такое устройство вы явно в сервис нести не станете. Конструкция слишком уж уникальная.
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