Apple Vision Pro разобрали до винтика

Доступ к дисплею требует удаления специально настроенных подушек, светозащитных уплотнений, и учитывая, что нет специальных элементов для открытия пластиковой плёнки, дисплея и стеклянной панели Apple Vision Pro, специалистам из iFixit пришлось использовать свой термопистолет и набор инструментов для вскрытия фронтальной панели. Несмотря на удаление внешних слоёв дисплея, гарнитура работает отлично, хотя теперь смотреть на пользователя с внешней стороны немного странно. В гарнитуре также присутствует линзовый дисплей и система охлаждения с двумя вентиляторами. Но дальше всё становится ещё сложнее, потому что материнская плата у данной гарнитуры очень сложная, она практически не пригодна к ремонту и такое устройство вы явно в сервис нести не станете. Конструкция слишком уж уникальная.