Apple Vision Pro столкнулся с проблемами производства компонентов

Шлем дополненной реальности Apple Vision Pro был представлен на мероприятии WWDC 2023, но тогда компания отметила, что устройство, вероятно, отправится в релиз в следующем году, но без конкретных дат и прочей важной информации. Многие западные инсайдеры были уверены, что Vision Pro выйдет в январе, но похоже, у компании на текущий момент слишком много работы по производству шлема дополненной реальности, так что говорить о скором релизе точно не стоит — сначала гаджет нужно произвести в нужных объёмах. Кроме того, как только очки появятся в продаже, их можно будет приобрести только по предварительной записи в розничных магазинах Apple, то есть заказать устройство через сайт, а затем прийти и забрать гаджет в магазине.

Это значит, что просто прийти в магазин и купить устройство не выйдет — гаджеты будут привозить по надобности. И, что самое странное, компания Apple не планирует предлагать очки Vision Pro через сторонних продавцов, поскольку есть мнение, что из-за большого дефицита гаджетов сторонние компании будут продавать их по завышенной стоимости, спекулируя на чрезмерном спросе. Кроме того, это усложнило бы логистику, потому что производителю пришлось бы отправлять гаджет и все аксессуары сторонним магазинам, потом обеспечивать их гарантийным обслуживанием и прочими деталями. Но пока что складывается ощущение, что производитель делает слишком странный гаджет с огромной ценой и сложным производственным процессом для небольшой аудитории.
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