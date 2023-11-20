Apple Vision Pro столкнулся с проблемами производства компонентов

Это значит, что просто прийти в магазин и купить устройство не выйдет — гаджеты будут привозить по надобности. И, что самое странное, компания Apple не планирует предлагать очки Vision Pro через сторонних продавцов, поскольку есть мнение, что из-за большого дефицита гаджетов сторонние компании будут продавать их по завышенной стоимости, спекулируя на чрезмерном спросе. Кроме того, это усложнило бы логистику, потому что производителю пришлось бы отправлять гаджет и все аксессуары сторонним магазинам, потом обеспечивать их гарантийным обслуживанием и прочими деталями. Но пока что складывается ощущение, что производитель делает слишком странный гаджет с огромной ценой и сложным производственным процессом для небольшой аудитории.