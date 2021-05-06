Apple будет лидировать на рынке ПК

Согласно отчету DigiTimes, ожидается, что гигант из Купертино будет лидировать на рынке персональных компьютеров, поскольку поставщики микросхем и компонентов отдают приоритет своим поставкам для поддержки новых iMac. Более того, многие аналитики считают, что компания Apple уверенно обойдет HP на рынке компьютеров, в частности в сегменте моноблоков, так как на текущий момент у HP просто нет возможности представить что-то действительно крутое именно на этом рынке. И учитывая дефицит полупроводников, производители чипов будут отдавать своё предпочтение исключительно премиальным продуктам яблочной компании. Вопрос лишь в том, как это повлияет на стоимость персональных компьютеров в будущем, когда Apple займет первое место.