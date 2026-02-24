Apple будет выпускать Mac mini в США

Компания Apple объявила о масштабном расширении производственных мощностей в Хьюстоне, благодаря чему выпуск Mac mini впервые будет налажен в США. Помимо этого, на площадке увеличат объёмы производства передовых серверов для задач искусственного интеллекта, а уже в конце года начнёт работу новый Центр передового производства, где будет организовано практическое обучение специалистов. На базе этого объекта студенты, сотрудники поставщиков и представители американского бизнеса смогут проходить практическое обучение современным производственным технологиям. Эксперты Apple будут делиться теми же инновационными процессами, которые применяются при создании продукции компании, помогая производителям из США вывести свою работу на новый уровень.

В общей сложности расширение хьюстонского кластера создаст тысячи рабочих мест, но стоит отметить, что это существенно повлияет на стоимость конечной продукции. Всё же невозможно в США выпускать компьютеры по той же цене, что и в Китае, где заработная плата сотрудника может быть в пять раз ниже. Так что хотя Apple действительно создаст крупное производство, это ударит по местным потребителям, которым рано или поздно придётся платить больше денег за производительный компьютер нового поколения. И вопрос лишь в том, насколько будет выше стоимость Mac mini спустя пару лет — ведь этот компьютер многие приобретали как раз из-за высокой доступности, а не из-за характеристик или стильного корпуса.