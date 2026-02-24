Mac mini плохо справляется с играми из-за нехватки ОЗУ

Первые компьютеры Apple на базе собственных чипов с 8 ГБ объединённой памяти подходили для базовых задач, однако при запуске большого количества приложений или ресурсоёмких программ начинался активный свопинг, и система задействовала SSD. Это негативно сказывалось на плавности работы и общей производительности. Позже Apple исправила ситуацию, начав поставлять актуальные модели Mac на базе собственных чипов минимум с 16 ГБ объединённой памяти. Тем не менее на повестке дня возникла новая проблема — игры. В свежем видео с демонстрацией геймплея Cronos: The New Dawn на различных Mac видно, что спустя некоторое время полностью заполняется видеобуфер, после чего нагрузка частично ложится на твердотельный накопитель.

Часть проблем объясняется высокой требовательностью самой игры и постоянной компиляцией шейдеров в фоновом режиме, но ключевым ограничением остаётся нехватка памяти. Системе приходится временно выгружать данные на SSD, что приводит к резкому падению производительности. Перезапуск игры на время снимает нагрузку, но это лишь временное решение. Хотя в оверлее можно увидеть 15 кадров в секунду, в отдельных сценах частота опускалась ниже 7 кадров в секунду. Версия M4 Pro чувствует себя лучше благодаря 24 ГБ объединённой памяти, однако даже в этом случае для приемлемой производительности приходится использовать низкие настройки графики и включённый апскейлинг. И Apple явно стоит исправить ситуацию по данному вопросу.