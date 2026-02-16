Corsair обновила упаковку ОЗУ ради прозрачности

Компания Corsair без лишнего шума опубликовала запись в блоге, в которой рассказала об обновлении упаковки для модулей оперативной памяти с упором на «безопасность и прозрачность». Судя по опубликованному изображению, новая тара выполнена из пластика, однако Corsair подчёркивает, что отказ от фирменных жёлтых картонных коробок не противоречит принципам экологической ответственности. Переход был реализован в начале года, поэтому недавние покупатели уже могли получить модули в обновлённой розничной упаковке. Переработанный пластиковый блистер, напоминающий современные решения Kingston Technology, дополнен жёлтой внешней обложкой. Дизайн сохранил минималистичный стиль и фирменное оформление, но на лицевой и верхней части больше нет печатных рендеров продукта. Новая упаковка также обеспечивает защиту от электростатического разряда.

На данный момент переход с картона на пластик затронул линейку Corsair Vengeance DDR5, включая версии без подсветки, RGB и RGB RS, причём изменения касаются комплектов из двух модулей. В официальном блоге говорится, что новый формат позволяет покупателям видеть реальные модули памяти до вскрытия упаковки, что упрощает проверку соответствия товара и помогает убедиться в подлинности модулей Corsair при возврате. Для дополнительной защиты используется пломба с контролем вскрытия — при открытии она разрывается, и попытка повторно запечатать упаковку становится очевидной. С учётом текущей цены на ОЗУ это важный момент.
