В сеть слили накопитель Seagate FireCuda X1070

После того, как SanDisk представила новую схему наименования для NVMe SSD, похоже, и Seagate готовится изменить названия некоторых своих накопителей. Согласно утечке, которая появилась благодаря спецификации, загруженной на сайт Best Buy, стала известна новая серия накопителей FireCuda X. Первой моделью, судя по всему, станет Seagate FireCuda X1070. Это довольно резкий скачок в нумерации, поскольку текущим флагманским NVMe SSD компании является Seagate FireCuda 530R. В отличие от Seagate Barracuda 540, новый FireCuda X1070 не является накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 и фактически даже уступает FireCuda 530R по производительности, несмотря на более «продвинутое» название.

Максимальная последовательная скорость чтения у X1070 составляет 7200 МБ/сек против 7400 МБ/сек у 530R. Максимальная последовательная скорость записи достигает 6000 МБ/сек для версии на 1 ТБ и 6500 МБ/сек для версий на 2 и 4 ТБ, тогда как у 530R она находится в диапазоне 6800–7000 МБ/сек. Показатели случайных операций ввода-вывода также ниже — около 900 тысяч IOPS против 1,3 миллиона у 530R. Ресурс записи TBW примерно в два раза меньше, в зависимости от версии накопителя, хотя Seagate всё равно предоставляет гарантию сроком 5 лет. Единственным положительным моментом выглядит снижение энергопотребления примерно на 3–4 Вт в зависимости от версии, что может указывать на отсутствие DRAM-кэша. Так что теперь вопрос лишь в стоимости этой новинки — многих только она и интересует.
