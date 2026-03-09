В сеть слили накопитель Seagate FireCuda X1070

Максимальная последовательная скорость чтения у X1070 составляет 7200 МБ/сек против 7400 МБ/сек у 530R. Максимальная последовательная скорость записи достигает 6000 МБ/сек для версии на 1 ТБ и 6500 МБ/сек для версий на 2 и 4 ТБ, тогда как у 530R она находится в диапазоне 6800–7000 МБ/сек. Показатели случайных операций ввода-вывода также ниже — около 900 тысяч IOPS против 1,3 миллиона у 530R. Ресурс записи TBW примерно в два раза меньше, в зависимости от версии накопителя, хотя Seagate всё равно предоставляет гарантию сроком 5 лет. Единственным положительным моментом выглядит снижение энергопотребления примерно на 3–4 Вт в зависимости от версии, что может указывать на отсутствие DRAM-кэша. Так что теперь вопрос лишь в стоимости этой новинки — многих только она и интересует.