Оперативная память DDR3 вновь набирает популярность

Если вам когда-либо хотелось снова окунуться в атмосферу ПК начала 2010-х, то текущий рынок компьютеров готов исполнить это желание. Да, мы фактически вернулись во времена DDR3, и теперь это уже никого не удивляет — примерно две недели назад уже появлялась информация о том, что платформы с DDR4 снова выходят на рынок, поскольку такие компании, как ASUS и AMD, начали наращивать производство и поставки более старых компонентов. Теперь же новый отчёт указывает на то, что индустрия делает ещё один шаг назад во времени, на этот раз за счёт растущей популярности платформ с DDR3.

По данным Board Channels, китайские производители материнских плат фиксируют резкий рост продаж моделей с поддержкой DDR3. По сравнению с периодом до дефицита оперативной памяти спрос вырос почти в 2–3 раза. Популярность DDR3-плат настолько высока, что процессоры Intel 6–9 поколений снова стали востребованными, а комплекты из материнской платы и процессора продаются весьма успешно. Вероятно, если ситуация не изменится в обозримом будущем, сборки на компонентах прошлых поколений вновь будут пользоваться высоким спросом. Это звучит достаточно странно, так как производительность у старой памяти и процессоров довольно низкая, но, с другой стороны, эти компоненты системы заметно дешевле. А для многих это сейчас основной момент при сборке системы — геймеры хотят получить бюджетные сборки, и это возможно исключительно с DDR3-памятью. Хотя ситуация, конечно, забавная.