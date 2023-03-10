Apple готовит HomePod с дисплеем

Далеко не все пользователи знают, что у компании Apple на самом деле имеется весьма неплохая умная колонка HomePod, которая пользуется внушительным спросом на рынке и легко уделывает в плане умных технологий и качества звука многих конкурентов. Однако устройство не пользуется таким уж внушительным спросом, да и сам производитель обновляет умную колонку очень редко — так редко, что про неё успевают просто забыть. И теперь компания Apple, если верить инсайдерам, планирует эту ситуацию в корне исправить — производитель планирует в ближайшем будущем обновить колонку, сделав её более интерактивной и удобной для взаимодействия. Для этого в HomePod встроят дисплей, который будет отображать элементы управления и не только.

Инсайдеры уверены, что в 2024 году производитель представит совершенно новую умную колонку HomePod, которая будет оборудована дисплеем с диагональю в 7 дюймов. Этого будет достаточно, чтобы вывести на дисплей элементы управления музыкой, а также демонстрировать интерфейс, всевозможные приложения и многое другое. В теории производитель может интегрировать в свою колонку даже производительный процессор на уровне с планшетами или смартфонами, так как это на самом деле очень интересный сценарий использования продукта. Проблема только в том, что стоимость такой колонки в конечном итоге существенно возрастёт, а пользователи покупали HomePod в том числе из-за достаточно низкой стоимости на фоне других конкурентов.
ASUS представила флагманский роутер ROG Rapture GT-BE98…
В последнее время современные технологии делают упор на очень внушительную скорость передачи данных. Напр…
Apple TV нового поколения получит мощные чипы…
Сегодня инсайдеры поведали нам о достаточно интересной информации про грядущую приставку Apple TV — они у…
Apple готовит новый iMac Pro…
Всем известно, что процессоры M-серии компании Apple буквально разрывают конкурентов от Intel, так что по…
Китайская компания представила квантовый компьютер Wuyuan…
Сегодня китайская компания Origin Quantum официально сообщила о выпуске своего первого коммерческого кван…
Новый Mac Pro лишат возможности апгрейда…
Инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о грядущем компьютере Mac Pro, который должна вскоре …
Пользователь вынес игровой ПК на мороз и был удивлён результ…
Вероятно, каждый геймер хотя бы раз в жизни задумывался о том, что было бы, если бы он вынес свой игровой…
Apple готовит iMac на М3…
Сегодня инсайдеры поделились весьма интересной информацией о том, что компания Apple планирует запустить …
Apple готовит HomePod с дисплеем…
Далеко не все пользователи знают, что у компании Apple на самом деле имеется весьма неплохая умная колонк…
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
Обзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станцииОбзор моноблока Acer Aspire C27-1655. Тесты домашней рабочей станции
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor