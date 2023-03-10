Apple готовит HomePod с дисплеем

Далеко не все пользователи знают, что у компании Apple на самом деле имеется весьма неплохая умная колонка HomePod, которая пользуется внушительным спросом на рынке и легко уделывает в плане умных технологий и качества звука многих конкурентов. Однако устройство не пользуется таким уж внушительным спросом, да и сам производитель обновляет умную колонку очень редко — так редко, что про неё успевают просто забыть. И теперь компания Apple, если верить инсайдерам, планирует эту ситуацию в корне исправить — производитель планирует в ближайшем будущем обновить колонку, сделав её более интерактивной и удобной для взаимодействия. Для этого в HomePod встроят дисплей, который будет отображать элементы управления и не только.

Инсайдеры уверены, что в 2024 году производитель представит совершенно новую умную колонку HomePod, которая будет оборудована дисплеем с диагональю в 7 дюймов. Этого будет достаточно, чтобы вывести на дисплей элементы управления музыкой, а также демонстрировать интерфейс, всевозможные приложения и многое другое. В теории производитель может интегрировать в свою колонку даже производительный процессор на уровне с планшетами или смартфонами, так как это на самом деле очень интересный сценарий использования продукта. Проблема только в том, что стоимость такой колонки в конечном итоге существенно возрастёт, а пользователи покупали HomePod в том числе из-за достаточно низкой стоимости на фоне других конкурентов.