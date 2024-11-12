Apple готовит к релизу свою камеру видеонаблюдения

По информации инсайдеров, компания Apple планирует выпуск своей умной камеры безопасности, которая станет частью их экосистемы умного дома от данного производителя. Аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что компания планирует начать производство собственной IP-камеры для умного дома уже в 2026 году и ожидает ежегодные продажи на уровне более 10 миллионов единиц. По словам Куо, камера будет оснащена беспроводной связью и она разработана для бесшовной интеграции с другими устройствами Apple, что предполагает тесную работу с Siri и ИИ от компании Apple для улучшения функционала и возможностей. При этом специалисты напоминают, что компания Apple выйдет на рынок, где уже активно работают Amazon и Google со своими смарт-камерами, так что конкурировать на самом деле будет очень тяжело.

Например, Amazon Ring недавно представила функцию поиска на основе ИИ, а Google анонсировала возможности на базе ИИ Gemini для камер Nest. Генеративный ИИ позволит камерам определять присутствие и идентифицировать людей, что добавит новый уровень умного управления домом. К примеру, камера сможет сообщать, кто находится в доме и в какое время. С другой стороны, внедрение камер безопасности имеет стратегический смысл для Apple, учитывая стремительный рост популярности таких устройств. Смарт-камеры становятся полезным дополнением для дома и в будущем это позволит нарастить продажи и увеличить прибыль, не вкладывая при этом деньги в разработку, потому что создать камеру не так уж и дорого.
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