Apple готовит представить 13-дюймовый MacBook Pro и новый Air с M2 в 2022 году

В своем последнем отчете Марк Гурман из Bloomberg подробно описывает свои ожидания в отношении компьютерной дорожной карты Apple на 2022 год. Согласно его отчету, Apple выпустит устройства с прошлогодними M1 Pro и Max и новый процессор M2. Ожидается что в этом году Apple представит нам: Mac mini с процессором M1 Pro и M2, 13-дюймовый MacBook Pro и обновленный MacBook Air с процессором M2, 24-дюймовый iMac с процессором M2, Увеличенный iMac Pro с процессорами M1 Pro и M1 Max, Mac Pro половинного размера с двумя или четырьмя процессорами M1 Max.

Так что в этом году Apple наконец-то полностью перейдет на собственный чип. iMac Pro и Mac Pro — последние устройства, которые все еще работают на процессорах Intel. iMac Pro может быть выпущен примерно в мае или июне с 27-дюймовым мини-светодиодным дисплеем с ProMotion 120 Гц. Apple может представить свой первый Mac 2022 года на мероприятии 8 марта. Это может быть новый MacBook Air или 13-дюймовый MacBook Pro.
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