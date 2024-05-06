Apple готовит складной iPad на начало 2026 года

Сегодня сразу несколько инсайдеров сообщили, что они получили информацию из заметок, предназначенных для инвесторов, в которой утверждается, что Apple опережает график по разработке своих новых устройств. Более того, эти данные подтверждают тот факт, что компания Apple работает над гибридным устройством с диагональю экрана 20,3 дюйма, а также над складным iPhone, что не может не воодушевлять пользователей, которые уже немного познакомились с этим направлением электроники. Специалисты предполагают, что Apple будет готова к релизу своего первого складного устройства не ранее 2026-2027 годов, но новые заметки для инвесторов производителя указывают на то, что устройство нового формата появится в продаже уже в 2025 году.

Да, инсайдеры уверены, что технологическая компания будет готова к массовому производству складного гаджета в конце 2025 года, что означает, что устройство выйдет на рынок в конце 2025 года или в начале 2026 года. Гибридное устройство станет первым новым гаджетом Apple в свежей линейке гаджетов и не будет иметь маркировки iPad или MacBook. Конечно, складной iPhone также находится в разработке, и Apple, предположительно, работает над двумя диагоналями внутреннего дисплея. При этом данных о стоимости устройства пока что нет, как и информации о том, какие у него будут характеристики и всё в таком духе. Но это всё равно отличные новости, которые говорят о существенном развитии Apple в данном направлении электроники.
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