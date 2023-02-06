Apple готовит сразу два ПК на M2 Ultra

Некоторое время назад компания Apple официально представила процессоры M2 Pro и M2 Max, которые созданы специально для ноутбуков и десктопных компьютеров нового поколения. Они обладают достаточно приличной производительностью, легко справляются с любыми поставленными задачами и при этом пользователю не нужно переживать о перегреве компьютера или настольного компьютера, потому что на самом деле чипы не нагреваются. Однако многих заинтересовала возможность апгрейда Mac Studio до процессора M2 Ultra, который, теоретически, у компании уже имеется и готов к полноценному запуску. Однако инсайдеры считают, что этого не будет — производитель решил оставить новый процессор для того, чтобы реализовать его в составе компьютера Mac Pro нового поколения.

Это достаточно интересное заявление, потому что Apple не может просто взять и отказаться от следующего поколения Mac Studio — производитель вложил приличные средства в разработку дизайна и проработку компонентной базы, чтобы через одно поколение просто забыть о данном компьютере. Вероятно, чип M2 Ultra появится сразу в двух компьютерах, один из которых будет поставляться в закрытом формате, тогда как Mac Pro будет обладать достаточно широким набором для апгрейда системы. Это звучит весьма разумно, так как пользователи в данном случае получают возможность выбрать подходящую под их задачи систему и пользоваться преимуществами компьютера за разумные деньги. С другой стороны, ещё большая сегментация всех только запутает.
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