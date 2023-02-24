Apple готовит уже второе поколение AR-шлема

На текущий момент на рынке электроники есть заметный упор в складные смартфоны, но пока крупные компании работают только в этом направлении, Apple трудится над запуском своего собственного шлема дополненной реальности. Правда, инсайдеры изначально заявили, что данное устройство будет достаточно дорогостоящим и далеко не каждый сможет себе такой шлем позволить, потому что первый релиз чего-то совершенно нового — всегда большие расходы. Но теперь появилась информация о том, что компания Apple уже подготовила проект первого шлема дополненной реальности и уже работает над вторым поколением. И именно второе поколение массово будет производить компания Foxconn, которая планирует сделать акцент именно на этом типе продукции.

И если верить информации поставщиков секретных данных, производитель будет выпускать так много шлемов, что они в один прекрасный момент станут доступными. Безусловно, не стоит ждать от производителя бюджетной продукции, потому что такого никогда не будет, но если цена упадёт с 3000 тысяч за первую генерацию до 1000 за вторую, то устройство сразу же станет более привлекательным для потенциального покупателя. И это на самом деле отличные новости, потому что если компания уже работает в этом направлении, то у неё явно есть планы на дальнейшее развитие в области AR-шлемов. А это совершенно новый рынок, на который точно стоит обращать своё внимание, особенно если вы хотите пользоваться передовыми гаджетами, а не просто смартфонами.