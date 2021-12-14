Apple iMac Pro с 27-дюймовым дисплеем miniLED будет выпущен весной 2022 года

В этом году Apple обновила свою линейку iMac, выпустив новый 24-дюймовый iMac, работающий на чипсете Apple Silicon M1. Было несколько слухов, намекающих на запуск 27-дюймового iMac Pro в следующем году и теперь последний отчет, поступивший от Display Supply Chain, показывает, что запуск устройства ожидается весной 2022 года.

В отчете говорится, что 27-дюймовый iMac Pro от Apple будет оснащен экраном MiniLED и будет поддерживать переменную частоту обновления 120 Гц и объединительные платы Oxide. Это также ознаменует введение в линейку iMac технологии дисплеев Pro Motion. Ожидается, что устройство будет иметь начальную конфигурацию из 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD-накопителя, как и недавно выпущенная линейка MacBook Pro. Кроме того, пользователи, скорее всего, получат возможность выбирать между наборами микросхем M1 Pro и M1 Max.